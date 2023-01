La sirena dei pompieri ricorda la tragedia del ’58 in cui morirono 4 colleghi

Spread the love

RIVAROLO CANAVESE. Era il 2 gennaio 1958 quando alle 20.35 il leoncino dei Vigili del fuoco di Rivarolo, chiamato per un incendio sviluppatosi in una cascina di Rocca, stava attraversando il passaggio a livello tra Rivarolo e Favria. In quel momento, nello stesso punto, sopraggiungeva la littorina della Canavesana, con circa trenta passeggeri. L’impatto fu devastante. Quattro degli otto pompieri a bordo del mezzo morirono (Giacomo Gindro, Antonio Merlo, Domenico Porello, Renè Sacchi, i loro nomi), mentre altri quattro rimasero feriti in modo più o meno grave (Domenico Milano, Ezio Porello, figlio di uno dei Vigili del fuoco che persero la vita, Secondo Furno e Domenico Vecchia). La notizia ebbe un eco nazionale e tutti i maggiori quotidiani la riportarono. Imponente la partecipazione alle esequie, qualche giorno dopo

