Bimba va a scuola su un mezzo dei vigili del fuoco per torrente in piena

Perugia – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aiutare una bambina ad andare a scuola, stamani, nei pressi di Terni, dove per la piena del torrente Tiscino due famiglie erano rimaste temporaneamente isolate.

I vigili del fuoco della sede centrale hanno provveduto a far guadare il torrente in sicurezza, a bordo di un mezzo 4×4, alla bambina e a sua madre, permettendo in questo modo alla piccola di recarsi regolarmente a scuola. (Quotidiano di Ragusa)