EVENTO “ROMA2023 – I Vigili del Fuoco Europei a Roma”

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco intende organizzare a Roma, dal 15 al 24 aprile 2023, una manifestazione di confronto con i Vigili del Fuoco che operano nelle altre capitali europee.

La manifestazione prevede infatti il confronto tra le diverse strutture operative dei Vigili del Fuoco che assicurano le attività di soccorso tecnico urgente e di estinzione degli incendi nelle grandi città europee in modo da sviluppare conoscenze, collegamenti e interessi comuni, utili a perseguire il miglioramento della risposta operativa, da sviluppare nell’ambito di confronti tecnici e tematici su:

– i servizi di pronto intervento;

– la dotazione strumentale e tecnologica;

– l’addestramento e il mantenimento delle capacità operative;

– la sicurezza degli operatori;

– la prevenzione incendi;

– la prevenzione e la tutela sanitaria del personale.

Tale evento avrà, altresì, la finalità di perseguire la crescita professionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito di momenti dimostrativi, coniugando la promozione dell’innovazione tecnica sui sistemi operativi in uso con la ricerca applicata allo specifico settore antincendi, anche attraverso la valorizzazione di quanto realizzato e messo a disposizione da parte di produttori specializzati e operatori di mercato.

Al riguardo, giova evidenziare che è stato recentemente pubblicato, sul sito istituzionale del Corpo Nazionale, un apposito avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione ad un’indagine di mercato per l’affidamento di un servizio di supporto all’organizzazione e alla gestione dell’evento in oggetto tramite sponsorizzazione, accessibile tramite il seguente link:

https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmAttoDettaglio.aspx?m=33772&f=1.