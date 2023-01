Ricerca persona dispersa nel comune di San Nicola Arcella

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COSENZA

Proseguono le operazioni di ricerca del giovane barese di cui non si hanno notizie dal 5 gennaio u.s. Impegnati nelle operazioni di soccorso le squadre del comando di Cosenza distaccamento di Scalea con supporto di UCL (unità di comando locale) con personale TAS (topografia applicata al soccorso), nucleo cinofili dei vigili del fuoco della Basilicata ed attivato elicottero Drago VF del reparto volo di Salerno che a breve raggiungerà la zona interessata dalle ricerche.

Il giovane si è allontanato dalla propria abitazione in provincia di Bari nel pomeriggio di giorno 5 u.s. riferendo che si sarebbe recato in una località marittima nei pressi di Praia a Mare con la sua autovettura Volvo V70. Detta auto è stata rinvenuta nel comune di San Nicola Arcella dove sono partite le ricerche.