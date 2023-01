San Teodoro, ragazzo di 22 anni trovato morto dentro un pozzo insieme al cane: l’ipotesi sulla tragedia

Spread the love

Tragedia a San Teodoro, in provincia di Sassari, dove un 22enne è stato trovato morto dentro un pozzo con il suo cane. Il corpo è stato rinvenuto nel corso della mattina di lunedì 9 gennaio, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia preoccupata per il mancato rientro a casa. La giovane vittima era uscita per fare una passeggiata nella campagna in località Lutturai, dove era solita recarsi proprio con il cane.

La segnalazione ai carabinieri è arrivata intorno alle 10. Sul posto sono intervenuti oltre ai militari anche i Vigili del fuoco, i sommozzatori e i soccorritori del 118. Quando il ragazzo è stato ritrovato non c’era ormai già più nulla da fare.

Il suo corpo, insieme al cane senza vita, è stato recuperato dal pozzo, profondo cinque metri e con tre metri d’acqua, diverse ore dopo l’allarme. Intorno alle 15 il magistrato di turno ha autorizzato la consegna della salma ai familiari.

