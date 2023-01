Caprino Veronese: autovettura prende fuoco dopo un incidente stradale, 2 feriti.￼

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DEL VENETO

Poco prima delle ore 18.00 di ieri, 09 Gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Boi a Caprino Veronese per un incidente stradale.

Due vetture si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra Via Stazione e la Strada Provinciale 8, dopo l’impatto una delle due vetture, alimentata a metano, è finita fuori strada prendendo fuoco. 2 le persone a bordo dei veicoli che sono state soccorse e trasportate in ospedale dai sanitari.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino con 2 mezzi e 8 uomini, hanno operato per spegnere l’incendio che stava interessando la vettura fuori strada. Operazione complessa dovuta all’alimentazione del mezzo e alla difficoltà a verificare le bombole causa il suo capottamento.

Durante l’estinzione dell’incendio la viabilità è rimasta chiusa al traffico per garantire la sicurezza. Sul posto anche carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso. Alle ore 19.55 terminavano le operazioni di messa in sicurezza e recupero dei 2 veicoli.