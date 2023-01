Cassazione: abbandono di animali per i cuccioli lasciati davanti al canile

Spread the love

Non ha nessuna importanza che i sei cuccioli meticci vengano lasciati davanti a un canile, luogo deputato a prendersene cura, perchè non è detto che la struttura possa prendersene cura, integrato il reato di abbandono

Per la Cassazione, che decide con la sentenza n. 49471/2022 il reato di abbandono di animali si compie anche quando sei cuccioli meticci vengono abbandonati davanti a un canile. Non è sicuro che la struttura se ne possa prendere cura, infatti non rileva il luogo dell’abbandono se dalla condotta si desume il disinteresse verso gli animali, soprattuto se cuccioli e come tali

Scarica pdf Cassazione n. 49471/2022

studiocataldi.it