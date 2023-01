Etica dell’intelligenza artificiale: una sfida da vincere per le tre grandi religioni mondiali

Spread the love

“Èun evento di grande importanza quello che ci vede uniti, assieme ai nostri fratelli ebrei e musulmani, per chiedere al mondo di pensare e agire in nome della fratellanza e della pace – anche in campo tecnologico. La firma della Rome Call da parte di leader religiosi ebrei e musulmani e la richiesta congiunta di un’algoretica che guidi la progettazione dell’intelligenza artificiale parla proprio di questo: della necessità sempre più urgente di costruire percorsi di pace, di rispetto reciproco, di dialogo e di comunità”. Sono queste le parole con cui l’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e della Fondazione RenAIssance che lo ha promosso insieme al Forum per la Pace di Abu Dhabi (Emirati Arabi) e alla Commissione per il dialogo interreligioso del Gran Rabbinato di Israele.

