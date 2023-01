Video – I Vigili del Fuoco intervengono per un incendio abitazione in via del Gargano a Catania

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

10 gennaio 2023 – Questo pomeriggio la squadra di Vigili del fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania é intervenuta per un incendio abitaziona in via del Gargano, 17, nei pressi di Piazza Jolanda, a Catania.

L’abitazione nella quale si è sviluppato l’incendio è un piccolo appartamento con soppalco al piano terra di un cortiletto interno accessibile dal civ. 17 di via del Gargano. Non abbiamo notizie di persone coinvolte.

L’appartamento è stato totalmente distrutto dalle fiamme. La squadra del Distaccamento Sud è stata collaborata per lo spegnimento e la successiva opera di bonifica dai Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Maletto. In supporto anche due autobotti VF e un automezzo di supporto logistico. Sul posto anche personale della Polizia di Stato.

Le cause dell’ incendio sono in corso di accertamento.

