All’Antico Albergo del Sole al Phanteon in Roma, esposizione delle opere di Antonio Cersosimo.

Spread the love

Nella cornice storica dell’Antico Albergo del Sole al Phanteo in Roma, la Desìo Charming Hotels ha organizzato dal 24 ottobre 2022 l’esposizione delle opere di Cersosimo.

Antonio CERSOSIMO scultore e artista contemporaneo, nato a CRUCOLI nel 1945, ha esposto in Italia, Francia, Germania, Spagna, Svezia, Ungheria, Spagna, America del Nord.

Metafisico, surrealismo di forte impegno sociale scolpisce su legno, onice, marmo e pietre diverse, sculture in bronzo e sbalzi in lega ternaria con inconfondibile stile “Jonico”.

Lo studio approfondito dei maestri del passato e le molteplici sperimentazioni tecniche sulle pietre e sui metalli gli hanno consentito e permesso di fare esperienze, misurarsi con i grandi del passato, opere del Bernini “ Plutone e Proserpina Giambologna il “ Ratto delle Sabine ”, De Chirico, Dalì , Picasso, Mirò, Breton, creando una scultura razionale e al contempo fantastica.

Quando si guarda una sua opera non si può non rimanere sorpresi e affascinati dalla fantastica capacità tecnica di unire due immagini diverse e renderli un’unica opera, I particolari sono resi minuziosamente grazie alla capacità di definire forme e ombre, non semplice per creare un immaginario onirico e realizzarlo nella pratica modellando gli elementi che Cersosimo utilizza, metalli e marmi. Le figure sono solenni, statiche, incantevoli, sensuali, immutabili come sembra immutabile l’esistenza che il destino ha loro deciso.

Ricerca dell’artista sempre più audace di posizioni e torsioni al limite del dovuto, di idee, accorgimenti, camuffamenti che gli consentono al limite la forza di gravità.

Per Cersosimo l’arte è la scienza della fantasia. Un modo nuovo di fare l’arte non è riproducendo la realtà ma creando con dinamismo plastico una realtà della stessa intensità, cercando di presentare e rappresentare l’inconscio “oltre” la realtà, dalla materia ad un corpo ipotizzante.

Soffermarsi davanti a un’opera del maestro Cersosimo suscita inevitabilmente tanta curiosità e la voglia di continuare a meditare e a guardare corpi che attraverso un raffinatissimo gioco di equilibrio si intrecciano all’ideale avvinti come l’edera, con infinita tenerezza e sublimazione. Un simile risultato è ottenibile solo grazie ad una straordinaria conoscenza e controllo della tecnica.

L’Arte rende tangibile la materia di cui sono fatti i nostri sogni

Tony Bonavita.

Allegata brochure

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2023/01/Cersosimo.pdf