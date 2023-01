Buone notizie – il buco dell’ozono si sta chiudendo

Spread the love

Il 2023 si apre con una bella notizia per quello che riguarda l’ambiente. A darci un annuncio storico che attendiamo ormai da decenni è l’Onu, nel report pubblicato dal Segretariato del programma ambientale dedicato a un argomento che dovrebbe stare a cuore a tutti, il buco dell’ozono. A quanto pare siamo sulla strada giusta per poter annunciare, a breve, la sua totale chiusura.

Secondo quanto riportato nel rapporto dalle Nazioni Unite, infatti, entro il 2040 la situazione si stabilizzerà, mentre entro il 2045 potremmo dichiarare ricreato lo strato di ozono presente sull’Artico. Per attendere la stessa buona notizia per lo strato presente sull’Antartide, invece, dovremo attendere il 2066. Non solo good news nel report, perché se in realtà nelle fasce più elevate della stratosfera i miglioramenti sono progressivi, non possiamo dire altrettanto nelle fasce più basse, dove il recupero è lento, se non completamente fermo.

https://i404.it/