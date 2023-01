Legge di Bilancio 2023, non tutte le novità e i bonus sono pronti all’uso: servono 116 decreti attuativi

Spread the love

La Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre, è entrata in vigore dal 1° gennaio, ma non tutte le novità, dai bonus alle agevolazioni passando per le nuove regole previste, sono diventate effettivamente operative.

Ci sono misure, infatti, che non sono autoapplicative. Cosa vuol dire dal punto di vista pratico? È necessario l’intervento di un Ministero o, ad esempio, dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità con cui le parole si trasformano in fatti.

Come emerge dal portale dell’Ufficio per il Programma di Governo, l’attuazione della Manovra richiede 116 interventi tra decreti e provvedimenti. Ma rispetto al passato c’è meno lavoro da fare per rendere concreta la Legge di Bilancio 2023.

