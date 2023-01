Nuoro, uomo di 74 anni muore tra le fiamme nel proprio appartamento

Spread the love

Tragedia stamattina all’alba a Nuoro. Un uomo di 74 anni, Giampiero Cancedda, è morto nell’incendio del suo appartamento al centro della città, in via Peppino Catte.

L’allarme è scattato intorno alle 6 e poco dopo nell’abitazione sono giunte tre squadre vigili del fuoco con 20 persone e un’autobotte. Hanno iniziato a spegnere le fiamme per poter entrare all’interno della casa dove hanno rinvenuto il corpo dell’anziano che viveva con la moglie. La donna però non era in casa. Il palazzo è stato sgomberato dalle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione degli uomini della squadra volante della Questura, che si sono accorti delle fiamme e hanno fatto scattare l’allarme, le cause del rogo sono di natura accidentale: un corto circuito o, forse, il malfunzionamento di una stufetta sono le ipotesi che si fanno strada in queste ore.

