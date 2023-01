Allarme carenza farmaci: è corsa a cure Covid-influenza e ora c’è il rischio incetta

Spread the love

C’è la corsa in farmacia per comprarsi le cure per il Covid e l’influenza in questi mesi di picco dei due virus. Ma pesano anche le materie prime sempre più difficili da trovare a partire dai principi attivi che arrivano soprattutto da Cina, alle prese con un boom di contagi. Senza scordarsi degli effetti della guerra sui trasporti e il caro energia. Ecco il micidiale mix di cause alla base del crescente allarme sulla carenza dei farmaci su cui il ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di fare luce aprendo un tavolo urgente. Con il rischio però che ora la carenza dei farmaci possa aggravarsi per il pericoloso fenomeno dell’accaparramento: la gente preoccupata di non trovare i medicinali potrebbe correre in farmacia a farne incetta autoalimentando così la carenza.

ilsole24ore,com