Riaperta oggi, dopo vari rinvii, la Casa dei Vettii del Parco Archeologico di Pompei

Questa mattina, dopo vari rinvii, è stata riaperta la Casa dei Vettii nel Parco Archeologico di Pompei, alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, del Direttore generale Musei del Ministero della Cultura Massimo Osanna e del Direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

“Pompei è il luogo in cui si percepisce il valore di quell’unicum che è la cultura italiana”, ha affermato Sangiuliano al taglio del nastro.

È stata restituita al pubblico una domus che per la prima volta, dopo vent’anni di chiusura e una parziale riapertura nel 2016, relativa all’ambiente di ingresso dell’atrio e a quelli circostanti, si può ammirare in tutta la sua articolazione e complessità architettonica, grazie ai recenti interventi. Il nuovo progetto di restauro, intrapreso nel 2016 sotto la direzione di Massimo Osanna, si è avvalso della collaborazione di varie professionalità, tra archeologi, architetti, restauratori, ingegneri, strutturisti e esperti di giardinaggio, costituendosi come uno dei cantieri più complessi nel panorama dei beni archeologici degli ultimi decenni. Particolarmente difficile si è rivelata la rimozione di strati di cera, apportati sugli affreschi nel passato con l’intenzione di proteggerli e farli risplendere: un metodo di restauro che si è rivelato altamente dannoso e che ha inoltre oscurato molti dettagli delle raffinate pitture, con rappresentazioni di architetture fantastiche e scene mitologiche.

