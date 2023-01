Mamma cane e quattro cuccioli abbandonati per strada e lì rimangano per giorni sperando che qualcuno torni a riprenderli

Spread the love

Una cagnolina non sterilizzata, una gravidanza indesiderata e poi l’abbandono dell’intera famiglia. Questa è una storia tristemente scritta e riscritta, che ancora oggi deve far riflettere su come noi umani continuiamo a trattare gli animali e come loro, nonostante tutto, ci amano. L’ultima testimonianza arriva da Palmdale, California, dove mamma cane e i suoi quattro cuccioli hanno aspettato diligentemente il ritorno del loro proprietario. Invano, ovviamente.

La famigliola è stata scaricata da un’auto sul ciglio di una strada nel cuore della notte, con un cuscinone, probabilmente lo stesso su cui la cagnolina aveva dato alla luce i suoi piccoli in quella che pensava essere la sua casa per sempre. Ed esattamente lì che i soccorritori li hanno recuperati giorni dopo l’abbandono. Nessuno si era mosso, nella speranza che l’umano potesse ripensarci.

