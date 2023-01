Sale sul tetto per sistemare l’antenna, ma precipita dal settimo piano: 63enne muore al telefono col figlio

Spread the love

L’incidente è avvenuto a Roma, in zona Ostiense. L’uomo abitava in un appartamento al secondo piano di un immobile in via Costantino. Intorno alle 16.30 del 12 gennaio, dopo aver fatto i conti con la televisione che continuava a dare problemi, è salito sul tetto per provare a sistemare l’antenna. Ma sporgendosi oltre il consentito, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Caduto dal settimo piano, è morto sul colpo. Inutili i soccorsi, troppo gravi le ferite riportate. Tragedia nella tragedia, lo choc del figlio, che durante l’incidente era in chiamata con il padre.

