Auto sbanda e finisce nella scarpata: 2 feriti

FELTRE – Poco dopo le 11 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 348 nel comune di Quero Vas per la fuoriuscita di un’auto – una Citroen C3 – finita fuoristrada in una scarpata sotto il piano stradale: due persone ferite. I pompieri arrivati da Feltre e con i volontari del basso feltrino e l’autogrù del comando di Treviso, hanno recuperato e messo in sicurezza l’auto, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal Suem.

ilgazzettino.it