Cassazione: abbandono di animale lasciare il cucciolo in garage – reato di abbandono

ntegra il reato di abbandono di animali lasciare un cucciolo di pochi mesi in uno spazio angusto e poco illuminato in garage e senza acqua. Non rileva che il certificato del veterinario prodotto dall’imputato provi la buona salute dell’animale. L’art. 727 c.p. non richiede ai fini della sua integrazione che l’animale debba essere rinvenuto in uno stato di malnutrizione o in pessime condizioni di salute.

A rilevare è piuttosto sono tutte quelle condotte che infliggono all’animale sofferenza psico fisica a causa di incuria e abbandono. Queste le precisazioni di rilievo contenute nella sentenza della Cassazione n. 537/2023 (sotto allegata) sul reato di abbandono di animale. Ripercorriamo la vicenda per capire meglio le conclusioni a cui sono giunti gli Ermellini.

