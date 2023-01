Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in corso dalle ore 15:30 circa per messa in sicurezza e taglio pianta in Como via Villini. Due squadre delle sedi di Como e Erba sono impegnate per una pianta di alto fusto rovinata in parte sulla sede stradale e in parte sul tetto di una abitazione fortunatamente senza cagionare feriti