180 dipartimenti universitari sono eccellenti, ma molti altri non sembrano essere da meno

L’ANVUR, l’agenzia di valutazione della ricerca, ha pubblicato l’elenco dei migliori dipartimenti delle università statali ai quali saranno destinati a ciascuno un finanziamento aggiuntivo da 1 a 1,6 milioni di euro all’anno per cinque anni. Sono finanziamenti diretti al dipartimento a differenza del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) che va agli atenei nel loro complesso.

I dipartimenti di eccellenza sono un’entità prevista dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, approvata sotto la ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Stefania Giannini. Come si legge sul sito del Ministero si tratta di dipartimenti “che spiccano per la qualità della ricerca prodotta e per la qualità del progetto di sviluppo”.

