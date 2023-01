Napoli, “guerra alle forze dell’ordine” durante i “focarazzi”: pietre contro carabinieri e pompieri

Spread the love

NAPOLI – Serata/nottata movimentata per i Carabinieri alla vigilia di Sant’Antonio Abate e dei suoi “focarazzi” per un servizio che è iniziato verso le 21 e terminato a notte fonda. Molte chiamate al 112 segnalano gruppi di giovanissimi in zona Ponticelli- San Giovanni che trasportano legno per poi incendiarlo.

Intervengono i Carabinieri della stazione Ponticelli, della compagnia Stella e i carabinieri del reggimento Campania, punto di arrivo via Nuova Villa. Mentre i Carabinieri e i vigili del fuoco percorrevano via nuova villa per raggiungere l’incendio, ignoti lanciavano dei sassi colpendo il mezzo dei pompieri. Danneggiati uno sportello e una serrandina. Fiamme domate. I Carabinieri, mentre la folla fuggiva, hanno individuato una ragazza del posto appena 18enne sulla quale sono in corso accertamenti per verificare sue eventuali responsabilità per l’incendio delle cataste.

Subito dopo (sono più o meno le 23) l’intero dispositivo si spostava in via Taverna del Ferro. Anche in questo caso i Carabinieri disperdevano la folla e i vigili del fuoco domavano le fiamme delle cataste appena incendiate.

