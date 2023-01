Maltempo Campania e Lazio – da ieri 700 interventi dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO



Forti piogge stanno interessando da ieri le regioni del Lazio e della Campania: nelle ultime 36 ore svolti dai vigili del fuoco 700 interventi. Nella serata di ieri una tromba d’aria ha colpito il territorio di Valmontone (RM) causando danni a tetti di edifici e l’evacuazione di 9 nuclei familiari. A Roma 120 le richieste di soccorso portate a termine: la maggior parte di queste per piante e cornicioni pericolanti. Squadre del Comando di Viterbo hanno effettuato 50 interventi per danni dovuti a vento e pioggia nelle zone della valle del Tevere tra Orte e Attigliano (TR). In Campania la maggior parte degli interventi: qui i vigili del fuoco hanno effettuato 520 interventi di soccorso. Maggiormente colpita la provincia di Salerno. A San Marzano sul Sarno squadre fluviali hanno evacuato alcuni nuclei familiari bloccati in casa per allagamenti; anche a Pagani, in via Filettine, le squadre fluviali hanno effettuato l’evacuazione di alcune famiglie bloccate nelle loro case per allagamenti. Colpita dal maltempo anche la provincia di Avellino, dove sono stati svolti 100 interventi. Nella notte maggiori criticità si sono registrate nell’alta Irpinia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di una frana lungo la SS 7 Bis Ofantina. Nella foto il lavoro di stanotte a Montefalcione (AV) per la rimozione di un grosso albero caduto su strada.