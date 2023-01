Occhiali a carico del datore per il dipendente che lavora al pc

Spread the love

Per la Corte di Giustizia UE, che si è espressa con la sentenza n. 392 del 22 dicembre 2023 (sotto allegata) nella causa C – 392/21, sono a carico del datore gli occhiali o i dispositivi di correzione della vista per il dipendente addetto al videoterminale. Detto obbligo può essere assolto sia attraverso la fornitura diretta del dispositivo che tramite il rimborso delle spese già sostenute dal dipendente. Non ammesso invece il versamento in favore del dipendente di un premio salariale generale.

La decisione prende le mosse dal ricorso di un dipendente verso il proprio datore di lavoro rumeno rappresentato dall’Ispettorato generale per l’Immigrazione.

La normativa di riferimento della controversia è rappresentata dalla Direttiva 89/392/CEE, che promuove il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro e dalla Direttiva 90/270/CEE che richiede il rispetto delle prescrizioni minime finalizzate a garantire un migliore livello di sicurezza per i posti di lavoro dotati di videoterminali.

studiocataldi.it