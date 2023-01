Spread the love

Avrebbe imboccato contromano l’uscita del casello autostradale di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza, il tir che si è scontrato con un furgone sulla rampa di accesso all’autostrada. Per fortuna, l’impatto non ha provocato vittime, ma solo il ferimento dell’autista del furgone. L’incidente stradale si è verificato lunedì scorso, intorno alle 16.

leggo.it