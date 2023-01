Incidente sul lavoro a Roncade. Uomo cade da un tetto, portato con l’elicottero al Ca’ Foncello in condizioni gravissime

Spread the love

RONCADE (TREVISO) – Terribile incidente sul lavoro questa mattina, 20 gennaio, alle 10.10 in via Salgari a Roncade. Un uomo è caduto dal tetto della ditta specializzata in macchine serigrafiche Ser.tec srl di Biancade ed è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

ilgazzettino.it