Alzheimer, assegnati 300mila euro a otto progetti di ricerca su diagnosi, prevenzione e stili di vita  

Spread the love

Airalzh, l’Associazione Italiana Ricerca Alzheimer, ha destinato 300mila euro per la ricerca contro le demenze e la malattia di Alzheimer. Ad aggiudicarsi il Bando Agyr 2022 (Airalzh Grants for Young Researchers) otto ricercatori – Simone Baiardi, Davide Cammisuli, Claudia Capitini, Andrea Magrì, Marco Mainardi, Lorenzo Massimi, Alessandro Trentini ed Alessia Vignoli – i cui progetti di ricerca (scelti tra 42), puntano a sviluppare metodi per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, ma anche all’individuazione delle misure di prevenzione e all’importanza di adottare corretti stili di vita.

https://www.aboutpharma.com/s