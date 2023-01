Fuga di gas, scoppio e fiamme in una casa a Mondovì: morto un anziano

Spread the love

Una fuga di gas, uno scoppio, le fiamme. E un uomo trovato morto dai soccorritori in una casa di frazione San Quintino a Mondovì (lungo la strada provinciale di fondovalle Tanaro). E’ accaduto questa mattina. L’allarme è scattato alle 10,30. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e carabinieri. A provocare l’incendio sarebbe stata una fuga di gas gpl, che avrebbe causato uno scoppio, ma sono in corso gli accertamenti su quanto accaduto.

La vittima, 95 anni, è Sebastiano Ambrogio, che abitava da solo nel cascinale, poco distante dalla provinciale per Bastia Mondovì: lo scoppio è stato visto dalla strada da alcuni automobilisti che hanno chiamato il numero unico per i soccorsi. Le cause dell’esplosione sono in via di accertamento da parte dei vigili del fuoco, intervenuti da Mondovì, Ceva e Dogliani, e dei carabinieri della Compagnia monregalese.

