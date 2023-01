Morto Paolo Castellone, il vigile del fuoco ballerino

Spread the love

Èmorto a 62 anni Paolo Castellone, vigile del fuoco in servizio al comando provinciale di via Popone, a Udine, come funzionario. L’uomo era ricoverato nell’ospedale cittadino dopo aver subito un intervento programmato da tempo, il suo stato di salute è però peggiorato in maniera repentina. Castellone, residente a Udine con la moglie Monika e il figlio Matteo, era molto ben voluto nell’ambiente, per la sua disponibilità. Da anni Castellone era anche conosciuto nell’ambiente del ballo, essendo un appassionato di tango, disciplina in cui si distingueva in competizioni a livello regionale. Oltre ai familiari e ai colleghi, lo salutano e lo ricordano con affetto i tanti amici e le tante amiche del mondo del ballo.

udinetoday.it