Palazzina in fiamme in provincia di Catanzaro. Alcuni finiscono in ospedale

Spread the love

Un uomo al terzo piano è stata portato in salvo dai Vigili del Fuoco, un’altra donna presa presumibilmente dal panico per non essere riuscita ad aprire la porta si è gettata dal secondo con l’ausilio di un materasso.

Gli occupanti del primo piano sono invece riusciti a mettersi in salvo autonomamente.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche il 118 che ha soccorso i presenti che hanno avvertito qualche problema respiratorio per aver inalato fumo. Per alcuni di loro è stato necessario il trasporto all’ospedale di Chiaravalle. In corso di accertamento la cause del rogo le ipotesi più plausibili sono che possa essere stato originato da un cortocircuito o dallo scoppio di una bombola del gas.

catanaaroinforma.it