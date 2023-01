Controlli antidroga a Roma, polizia arresta 11 persone

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 22 GEN – Undici le persone arrestate dalla Polizia di Stato a Roma nell’ambito dei controlli contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato un 42enne ed una 44enne, entrambi cittadini cinesi che nascondevano “shaboo” nel proprio appartamento in via Cunfida. Fermato il 42enne all’esterno della sua autovettura per un controllo, indosso allo stesso è stato trovato dello “shaboo” e 250 euro. Sempre i poliziotti del commissariato Porta Pia, a seguito di un’attività di osservazione e controllo nella zona di competenza, hanno arrestato altre due persone gravemente indiziate per reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).