Video – Incendio traghetto – prime operazione di spegnimento all’interno del ponte 4

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di domenica sono state effettuate le prime operazione di spegnimento all’interno del ponte 4, in particolare sono stati effettuati dei fori dal ponte 6 sia dal lato di dritta che di sinistra, all’interno dei quali è stato inserito liquido schiumogeno al fine di procedere al raffreddamento dei locale garage.

Le operazioni di immissione di liquido schiumogeno si sono rese necessarie per diminuire le temperature all’interno del garage, che ha permesso alle ore 13 di oggi l’ingresso delle squadre nei locali andati in fiamme. Al momento due squadre stanno effettuando le operazioni di spegnimento dei focolai residui.

Alle operazioni di soccorso stanno partecipando anche squadre da Genova del team MIRT (Marítime Incident Response Team) esperte in operazioni di attacco all’incendio su grandi navi.

VIDEO