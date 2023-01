Avellino, Vigili del fuoco impegnati per giorni per l’ondata di maltempo che ha colpito la provincia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla tarda serata del 20 gennaio e fino ad oggi, sono stati impegnati per le precipitazioni nevose che hanno interessato l’intera provincia. Gli interventi hanno riguardato soprattutto il recupero di veicoli rimasti bloccati, caduta di alberi e rami sulle sedi stradali, rimozione di neve dai tetti e piccoli movimenti franosi, come nel caso di San Martino Valle Caudina dove sulla strada ASI Pianodardine, al Km. 2,400, una piccola frana ha provocato la caduta di un muro in cemento che delimita la carreggiata comportando la chiusura della strada. Alle 8 di questa mattina si sono contati circa cento interventi effettuati dalle squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate.