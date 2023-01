Cisterna: grave incendio in un’abitazione. Vigili del fuoco ancora sul posto da ieri pomeriggio

Spread the love

Da ieri pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Asti stanno intervenendo a Cisterna d’Asti, per un grave incendio che ha colpito un’abitazione di due piani, in via Momiano.

Le fiamme sarebbero partite dal materiale isolante contenuto all’interno di una parete. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Non si segnalano conseguenze per le persone.

Le squadre dei pompieri, infine, sono intervenute stamani, alle 5.40, a San Damiano d’Asti, lungo la provinciale 58, per un’auto ribaltata finita fuori strada. Il conducente, di cui non sono state rese note le generalità, è stato affidato ai sanitari. Non sarebbe in gravi condizioni.

lavocediasti.it