Esplosione ed incendio di un macchinario nella ditta Comet

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in fase di svolgimento dalle ore 3.40 circa per esplosione ed incendio di un macchinario assorbitore a carboni attivi nella ditta Comet (gruppo Tesa) in Solbiate con Cagno, via Cadorna 27.

In posto cinque squadre VVF coordinate da funzionario tecnico congiuntamente a 118, tecnici Arpa, ATS, Carabinieri

Non si segnalano feriti.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica