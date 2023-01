I pompieri portano in salvo tre cani che rischiavano di annegare

Spread the love

Disavventura “a 4 zampe” nell’ondata di maltempo che lunedì ha colpito tutto il ravennate. I Vigili del fuoco lunedì mattina hanno tratto in salvo tre cani che rischiavano di annegare a Lido di Dante. Ad accorgersi di quanto successo sono stati Roberta Donzellini e il marito Gianni Rosetti, e a raccontare l’avvenuto è il fratello di quest’ultimo, Luca Rosetti.

“Mio fratello e sua moglie erano con il loro cane nei pressi del ponte Bailey in via Marabina – spiega Luca – Il fiume era in piena, l’acqua aveva invaso anche l’area golenale per oltre 50 centimetri allagando i capanni presenti. Poco dopo hanno sentito il latrato insistente di alcuni cani e hanno capito che gli animali probabilmente si trovavano in qualche recinto e rischiavano di annegare”.

ravennatoda.it