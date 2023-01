Intervista a Catia Conti

Spread the love

a cura di Giorgio Gaetano Bottari

Catia perché è importante oggi affidarsi a un consulente finanziario?

Alcuni “trader fai da te” ottengono risultati nel breve termine, ma faticano a difendere alla lunga i capitali investiti. Recentemente sono arrivate grosse delusioni anche per chi ha investito in criptovalute.

La regola principale è sempre quella della diversificazione, affidandosi a consulenti finanziari coscienziosi e professionali con un’ampia panoramica dei mercati e che sappiano valutare gli andamenti di titoli e indici.

Non bisogna farsi prendere dal panico, il sangue freddo alla lunga paga sempre, privilegiando investimenti a medio/ lungo termine e orizzonti temporali di almeno 8 anni.

I dati preliminari dell’Istat allarmano l’Italia: l’inflazione è aumentata dell’11,9% rispetto a ottobre 2021

Certo dobbiamo difenderci dall’inflazione, che è subdola perché ci impoverisce senza che ce ne accorgiamo. Negli ultimi 20 anni diminuendo il potere d’acquisto si è portata via addirittura il 30% del capitale.

Quali sono gli ultimi segnali dai mercati finanziari?

L’aumento dei tassi di interesse operato da parte delle banche centrali per ridurre l’inflazione ha già portato a un incremento degli scambi azionari, con stime di oltre il 10% nell’ultimo mese. Ma si è ancora lontani dal recupero di quanto perso da inizio 2022 dai mercati azionario e obbligazionario (circa il 30%).

Si prevede che la crescita continuerà ancora per questo inizio d’anno, proseguendo il rialzo dei mercati finanziari delle prime settimane del 2023. Dunque è ancora un buon momento per investire, se bene consigliati. Certo una decisa ripresa dei mercati si avrà solo quando potremo leggere finalmente la parola “PACE” in Europa.