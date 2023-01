Video – Incendio nel villaggio industriale Modena Nord

Spread the love

Una colonna di fumo questa mattina intorno alle 8 si è alzata dalla zona del villaggio industriale Modena Nord per un principio di incendio divampato nell’impianto d’aspirazione di una azienda di zincatura in via Olanda, a Modena. I vigili del Fuoco giunti subito sul posto con tre squadre e 7 uomini hanno estinto le fiamme. La situazione è stata posta sotto controllo evitando il peggio. Attualmente sono in corso le operazioni di verifica. Non si registrano feriti

tvqui.it

VIDEO