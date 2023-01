Autovettura perde il controllo sfondando le barriere di protezione e rimanendo in bilico sulla massicciata della ferrovia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

24/01/23 ore 17:30 strada perimetrale aeroporto intercontinentale di Malpensa, tra il T1 e il Cargo City. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo sfondando le barriere di protezione alla carreggiata e rimanendo in bilico sulla massicciata della sottostante ferrovia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Gli operatori hanno prima messo in sicurezza il veicolo e successivamente tramite argani hanno provveduto al suo recupero. Il traffico ferroviario è stato interrotto fino al termine delle operazioni di recupero.