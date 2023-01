Ragusa, le classifiche del 21º campionato italiano VV.F. di Mezza maratona – Memorial “Angelo Chessari”

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Con il convegno “Lo sport e i Vigili del Fuoco”, svoltosi sabato 21 gennaio, presso l’auditorium dei Giardini Iblei, hanno preso inizio ufficialmente le attività promosse dal Comando VV.F. di Ragusa a corollario della Maratona di Ragusa, nell’ ambito della quale si è svolto il 21º Campionato italiano VV.F. di Mezza maratona – Memorial “Angelo Chessari”.

Il convegno ha visto come relatori l’Avv. Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa, nella duplice veste di amministratore e di ex atleta, il Dott. Gaetano Iachelli, medico dello sport, il Prof. Cignitti, Vice presidente del G.S. VV.F. Fiamme Rosse e l’Ing. Calogero Barbera, Comandante VV.F. di Ragusa.

Attraverso i loro interventi, i convenuti hanno evidenziato quale rilevanza abbia lo sport quale strumento di aggregazione sociale, di educazione alle regole, di stimolo relazionale, per uno stato di equilibrio e benessere della persona.

Al termine del convegno gli ospiti – guidati dai volontari dell’associazione di San Giorgio – hanno avuto l’opportunità di seguire un percorso culturale per le chiese di Ragusa Ibla “Santissimo Ritrovato”, “Santa Lucia” e “dell’Annunciazione”.

Domenica 22 gennaio, giorno della gara, Ragusa si è svegliata con la pioggia che, però, non ha fermato nessuno degli oltre 1000 iscritti alla manifestazione, né gli organizzatori, né i Vigili del fuoco che hanno supportato l’organizzazione con la loro professionalità ed i loro mezzi.

Alle 08:00 la partenza da viale Europa dei 210 maratoneti, che hanno percorso i canonici 42 Km e 195 metri, mentre un’ora dopo è stato dato il via ai 704 iscritti alla mezza maratona, tra i quali i 60 Vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, che hanno gareggiato anche per il 21º Campionato italiano VV.F. di mezza maratona – Memorial “Angelo Chessari”.

Tutti i partecipanti hanno tagliato il traguardo presso i giardini iblei di Ragusa Ibla, dove il Sindaco, il Presidente del consiglio comunale, l’Assessore allo sport della Città di Ragusa, l’Ing. Calogero Barbera ed il Prof. Cignitti hanno dato corso alle premiazioni.

Il sinergico impegno profuso dalla Città di Ragusa, dal Comando dei Vigili del Fuoco e soprattutto dall’associazione “No al doping”, ha prodotto i risultati auspicati, realizzando le premesse per una riproposizione dell’iniziativa per il prossimo anno, con l’auspicio di legare sempre più lo sport alle innumerevoli bellezze del territorio ibleo.