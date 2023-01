Incidente stradale sulla SS280 direzione Lamezia Terme – Ford Fiesta perdeva il controllo finendo contro le barriere newJersey.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Incidente stradale sulla SS280 direzione Lamezia Terme in prossimità dell’uscita Palazzo. Coinvolta una sola vettura, una Ford Fiesta, che perdeva il controllo finendo contro le barriere newJersey. A bordo la sola conducente che veniva affidata al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme, Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Al momento la corsia interessata dal sinistro chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.