Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio, in provincia di Bologna. Un’operaia di 56 anni è stata portata in ospedale dopo essere stata investita dalla caduta di lastre metalliche in un’azienda a Fossatone di Medicina.

Liberata dai Vigili del fuoco, è stata affidata al 118 e portata all’ospedale Maggiore in condizioni serie, in elicottero. Sul posto, via Galliani, anche polizia locale e carabinieri.

interris.it