Video – Tragedia in Usa, incendio in un grattacielo di Chicago: almeno una vittima e sei persone in ospedale

Le autorità di Chicago hanno dichiarato che una persona è morta e sei sono state portate in ospedale nella giornata di mercoledì 25 gennaio a causa di un grosso incendio divampato in un grattacielo situato nel South Side. I vigili del fuoco, sotto la neve, intervenuti sul posto hanno tentato di contrastare la diffusione delle fiamme che aveva già invaso più piani.

Sophia King, assessore della zona, ha dichiarato che la persona morta è stata trovata nell’appartamento in cui i vigili del fuoco ritengono sia scoppiato l’incendio. Ha detto, poi, che cinque delle sei persone portate in ospedale erano in buone condizioni mentre una donna anziana è stata tenuta sotto osservazione. King ha anche riferito che un vigile del fuoco è stato soccorso per le ferite riportate sulla scena, ma era in buone condizioni.

