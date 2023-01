Video – 18 bambini feriti, 1 in modo grave, in un incendio provocato da una batteria agli ioni di litio all’asilo nido di New York

Spread the love

NEW YORK – Diciotto bambini sono rimasti feriti mercoledì in un incendio provocato da una batteria agli ioni di litio in un asilo nido del Queens, hanno detto i funzionari.

L’incendio è scoppiato nel seminterrato della casa a due piani a Kew Gardens Hills intorno alle 14:05, secondo il FDNY. “C’era molto fumo che usciva da tutte le finestre”, ha detto Adina Landon.

I vigili del fuoco hanno portato fuori 18 bambini dalla casa, dove uno è rimasto gravemente ferito. Gli altri hanno riportato ferite lievi e sono stati medicati sul posto. Uno dei bambini feriti era intrappolato nel seminterrato.

Un vicino ha accolto i bambini mentre aspettavano l’arrivo dei genitori.

VIDEO