Il pentito Mutolo sull’arresto di Messina Denaro: “Una messa in scena. Forse c’era un accordo”

“A me non è sembrato l’arresto di un mafioso, mentre lui era uno dei mafiosi più pericolosi al mondo”. A parlare è Gaspare Mutolo, ex mafioso e collaboratore di giustizia, il quale ha definito una “messa in scena” la cattura di Matteo Messina Denaro lo scorso 16 gennaio a Palermo.

Lo ha fatto in una intervista rilasciata in esclusiva all’AdnKronos, in cui ha spiegato perché l’arresto dopo 30 anni di latitanza del boss di Castelvetrano sembra a lui essere “programmato”.

“A parte la mia esperienza personale e il mio arresto – ha detto Mutolo – ma quando arrestano boss c’è tutto un altro clima. Armi alla mano, confusione. Qui invece è accaduto tutto in tranquillità, e questo fa pensare. Per Messina Denaro e per lo spessore criminale che lo ha contraddistinto in quanto imputato nelle stragi e non solo, è sembrata più che altro una messa in scena. Basta vedere le immagini in tv”

