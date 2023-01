Insetti come cibo: l’UE autorizza l’utilizzo in una serie di alimenti

Spread the love

Dopo le larve della farina e la locusta migratoria la Commissione UE ha autorizzato la commercializzazione dei grilli domestici: ecco le novità in materia di insetti come cibo, che potranno anche essere utilizzati in una serie di alimenti.

La definizione si applica a qualsiasi prodotto alimentare che non sia stato consumato ampiamente nell’UE prima del 15 maggio 1997, data in cui è entrato in vigore il primo regolamento relativo ai nuovi alimenti.

Dopo una rigorosa procedura di valutazione scientifica effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), arriva dunque una nuova autorizzazione dell’UE in materia.

lentepubblica.it