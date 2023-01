Rottamazione di vecchie rate: pagamenti sospesi fino al 31 luglio

Spread the love

I contribuenti che stanno già pagando cartelle a rate possono aderire alla Rottamazione quater: nel momento in cui presentano domanda di adesione, in automatico scatta la sospensione dei termini di pagamento previsti dal piano di rateazione fino al 31 luglio, data entro cui bisogna pagare la prima o unica nuova rata ricalcolata in base alla Rottamazione dal nuovo piano.

La precisazione è contenuta nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla Rottamazione quater, spiegando cosa prevede la norma primaria. Vediamo dunque come funziona per coloro che hanno cartelle esattoriali con pagamenti rateali in corso.

