Video – Pakistan, pullman finisce in un burrone: morti almeno 40 passeggeri

Almeno 40 passeggeri – tra cui 10 bambini – sono morti e altri quattro sono rimasti feriti nell’incidente che ha coinvolto un pullman, precipitato in un burrone nella provincia pakistana del Balochistan sudoccidentale.

Il bus con 48 passeggeri a bordo stava viaggiando dalla città di Quetta a Karachi quando è finito in un burrone nel distretto di Lasbela, nella provincia del Balochistan.

39 passengers died on the spot in a bus incident in the Lasbela district of #Balochistan A passenger bus fell into a ravine near Bela Tehsil.The bus caught fire after falling. as per rescue teams it took two hours to control the fire.

larepubblica

