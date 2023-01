Rottamazione cartelle IMU: ecco i Comuni che non aderiscono allo stralcio

Spread the love

Niente stralcio cartelle di IMU e tasse locali a Milano, Roma, Bologna e Firenze, Napoli ancora in dubbio: l’alternativa può essere la rottamazione quater.

I Comuni di Milano, Roma, Bologna, Firenze, Piacenza, Verona e Bari non applicheranno lo stralcio cartelle fino a mille euro previsto dalla Legge di Bilancio 2023. Napoli non ha ancora preso una decisione, anche se l’amministrazione del capoluogo piemontese sembra orientata a dire di no. Applicheranno invece la sanatoria i Comuni di Acerra, Arezzo, Lecce, Pistoia, Lucca. – pmi.it