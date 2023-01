Gran Bretagna, anche i vigili del fuoco in sciopero per chiedere adeguamenti salariali all’inflazione. Primo stop dopo 20 anni

Spread the love

Per la prima volta da 20 anni i vigili del fuochi inglesi hanno deciso di scioperare. I pompieri si accodano così alla lunga lista dei lavoratori pubblici in mobilitazione per chiedere adeguamenti salariali che consentano di tenere il passo con l’inflazione. La data dello sciopero sarà definita più avanti, saranno garantiti, naturalmente, gli interventi per le emergenze. Circa l’88% degli iscritti al sindacato di riferimento della categoria si è espresso a favore dello stop. Secondo Matt Wrack, segretario generale del sindacato Fbu, la pazienza dei pompieri è arrivata al limite, dato che l’inflazione avrebbe portato a una perdita di potere d’acquisto reale delle loro paghe pari “al 12%”, dal 2010 a oggi.

ilfattoquotidiano.it